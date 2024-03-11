Gaziantep'te Aracı Dolandıran Suç Örgütüne Operasyon: 7 Tutuklama

Gaziantep merkezli 2 ilde internet sitelerinde araç satış ilanları vermek suretiyle vatandaşlardan para toplayarak dolandıran suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda yakalanan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik operasyon yapıldı. Yürütülen fiziki ve teknik takip sonucu, internet sitelerinde araç satış ilanları vermek suretiyle vatandaşlardan para toplayarak dolandıran suç örgütüne yönelik Gaziantep'te 8, Adana'da ise 1 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyon sonucunda 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin dosya kapsamında toplam 3 milyon 100 bin TL parayı dolandırıcılık suretiyle haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Şüphelilere ait adreslerde yapılan adli aramalarda ise 10 adet cep telefonu ve sim kart, 8 adet banka kartı ve 4 adet flash bellek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden H.Y.K., S.Ö., V.Ö., S.Y., M.M., A.K., H.U. isimli 7 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken A.K. ve E.D. isimli şahıslar adli kontrolle serbest bırakıldı. - GAZİANTEP