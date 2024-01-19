Gaziantep'te Araç ve Cep Telefonu Dolandırıcıları Gözaltına Alındı

Gaziantep'te jandarma ekipleri, araç ve cep telefonu almak isteyen vatandaşları dolandıran 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle, araç ve cep telefonu alım-satımı vaadiyle dolandırıldığını söyleyen 2 vatandaşın ihbarı üzerine operasyon yaptı. Operasyon çerçevesinde, araç alım sitesi üzerinden anlaştığı vatandaştan 447 bin TL, cep telefonu almak için anlaştığı bir vatandaştan ise 8 bin 100 TL alarak izini kaybettiren 4 şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan M.D., M.Ç., M.D. ve İ.S. isimli şüpheli şahıslardan 3'ü sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - GAZİANTEP