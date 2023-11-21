Gaziantep'te Araç Dolandırıcılığı Operasyonu: 5 Kişi 80 Bin TL Dolandırıldı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, araç alım sitesi üzerinden 5 kişiyi 80 bin TL dolandıran bir şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, bir vatandaşın araç almak amacıyla araç alım sitesi üzerinden anlaştığı bir şahsa 25 bin TL gönderdiğini ancak ödeme yaptığı şahsa bir daha ulaşamadığı ihbarı üzerine harekete geçen Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce (1) şüpheli şahıs tespit edilerek yapılan operasyonla gözaltına alındı. Ekipler Aynı şüphelinin ait banka hesapları incelediğinde "araç ücreti" açıklamaları ile farklı tarihlerde 5 farklı şahıstan toplam 80 bin TL aldığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP