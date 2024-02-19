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Gaziantep'te Araban ilçesinde otomobil hırsızlığı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

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Gaziantep'in Araban ilçesinde meydana gelen otodan hırsızlık olayıyla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda, 2 şüpheli çaldıkları malzemelerle birlikte suçüstü yakalandı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde otomobil hırsızlığı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Araban İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler, 17 Nisan 2024 tarihinde meydana gelen otodan hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheli çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep Güvenlik Hırsızlık Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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