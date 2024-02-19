Gaziantep'te Araban ilçesinde otomobil hırsızlığı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Gaziantep'in Araban ilçesinde otomobil hırsızlığı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Araban İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler, 17 Nisan 2024 tarihinde meydana gelen otodan hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheli çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı. - GAZİANTEP