Gaziantep'te Apartmanda Yanan Ateş Panik Yarattı

Gaziantep'te Apartmanda Yanan Ateş Panik Yarattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te, bir apartmanın havalandırma kısmında yakılan ateş, binanın sakinlerini panik içinde uyanmasına sebep oldu. Yabancı uyruklu bir ailenin yaktığı ateş, havalandırmaya yayılınca duman alarm verdi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Apartmanın havalandırma kısmında yakılan ateş bina sakinlerini ayağa kaldırdı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir evin havalandırma boşluğunda yakılan ateş kapıyı tutuşturdu. Meydana gelen yangın kısa süreli paniğe sebep oldu.

Aydınlık mahallesi, Göz Caddesi Müftüoğlu Apt. Bodrum katta ikamet eden yabancı uyruklu Hammadi Cezzar ve ailesi ikamet ettiği evin havalandırma kısmında yolda bulduğu kabloların dışını yakmak için ateş yaktı, Yakılan ateş plastik kapıyı tutuşturdu. Dumanın havalandırmadan apartmana yayılması ile birlikte 7 katlı binada kısa süreli panik oluştu. Yangın çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken yangının çıktığı apartmanda küçük çapta hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Böyle bir şey mümkün mü? Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen fotoğraf

Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen fotoğraf karesi
Demet Akalın tepki gösterdi: Uygulamaya son verin

Demet Akalın görüntülere tepki gösterdi: Gerçekten onur kırıcı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filmden etkilendi, 900 bin lira harcayıp elleriyle yaptı! Gören inanamıyor

Filmden etkilendi, 900 bin liraya kendi yaptı! Gören inanamıyor
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu İstanbul Üsküdar'daki metro hattının uzatılacağını söyledi

İstanbul'un en işlek metrolarından biri uzatılacak
Türk sinemasının usta ismi Ali Özgentürk, memleketinde toprağa verildi

Türk sinemasının usta ismi memleketinde toprağa verildi
Mazot akan yol piste döndü, vatandaş isyan etti: Gelen birbirine vurdu

Kentin göbeğinde vatandaşı isyan ettiren yol: Gelen birbirine vurdu
Gölge başkan Ertan Yıldız itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler

Gölge başkan itirafçı oldu! İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
Premier Lig'de ödül verildi! Altay Bayındır yılın golünü yemiş

Yediği gole ödül verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.