Gaziantep'te Antep fıstığı kavgası: 4 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'in Araban ilçesinde Antep fıstığı arazisi nedeniyle akrabalar arasında çıkan ve 1 kişinin silahla yaralanmasıyla sonuçlanan kavgayla ilgili jandarmanın yakaladığı 4 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Araban ilçesi kırsal Nurettin Mahallesi'nde Antep fıstığı arazisi nedeniyle akraba şahıslar arasında çıkan silahlı kavga ile ilgili çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde B.E. isimli şahsın silahla sağ bacağından vurularak yaralandığı kavgaya karışan ve akrabası olan V.E., A.E., E.E. ve A.E. isimli 4 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan V.E., A.E., E.E. ve A.E. isimli şüpheliler aynı gün çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet av tüfeği ve 1 adet bıçağa ise el konuldu.

Olayda yaralanan B.E. isimli şahsın Gaziantep Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP