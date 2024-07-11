Gaziantep'te Antep fıstığı hırsızlıklarına karşı jandarma önlem alıyor

Gaziantep'te yaklaşan Antep fıstığı hasadının başlamasıyla artan fıstık hırsızlıklarının önüne geçmek isteyen jandarma ekipleri, havadan dron, yerden de devriye ekiplerle silahlı nöbet tutuyor.

Gaziantep'te vatandaşların önemli geçim kaynağı olan fıstığın hasat döneminin başlaması ile birlikte, fıstık bahçelerinin güvenliğini sağlamak ve hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla İl Jandarma Komutanlığı önlemlerini artırdı. Bu kapsamda, Karkamış ilçesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi sonucu Ö.Y. isimli vatandaşın bahçesinden 200 kg Antep fıstığı çalan M.K. isimli şüpheli şahıs fıstıklarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli M.K. hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı ve olayda ele geçen Antep fıstığı sahibine teslim edildi. - GAZİANTEP