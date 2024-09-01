Gaziantep'te Antep Fıstığı Hırsızlığı: 2 Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep'te, 2 vatandaşın Antep fıstığı bahçesinden toplam 350 kilogram fıstık hırsızlığı yaptığı tespit edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, kentte meydana gelen fıstık hırsızlıklarının aydınlatılması ve gerçekleşebilecek fıstık hırsızlıklarının önlenmesi amacıyla çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmalar neticesinde, Nizip ve Karkamış ilçelerinde 2 farklı vatandaşın Antep fıstığı bahçesinden toplam 350 kilogram fıstığın çalınması olaylarının şüphelisi C.T., Ü.T., T.T. ve C.T. isimli 4 şahıs suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli şahıstan C.T. ve C.T. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken Ü.T. ve T.T. isimli 2 şüpheli ise tutuklanarak Nizip T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - GAZİANTEP