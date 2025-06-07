Gaziantep'te Anne ve Kızının Cenazesi Yakınlarına Teslim Edildi

Gaziantep'te Anne ve Kızının Cenazesi Yakınlarına Teslim Edildi
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Gaziantep'te bir evde kilitli odada ölü bulunan 27 yaşındaki Seçil Kaymakçı ve 3 yaşındaki kızı Nilvara Kaymakçı'nın cenazeleri, adli tıp işlemlerinin ardından ailelerine verildi. Olayda, karbonmonoksit gazından zehirlendikleri değerlendiriliyor.

Gaziantep'te kilitli odada ölü bulunan anne ve kızının cenazeleri, adli tıp kurumundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinin 75. Yıl Mahallesi 86046 Nolu Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, 27 yaşındaki Seçil Kaymakçı ile 3 yaşındaki kızı Nilvara'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, evin bir odasının kilitli olduğunu tespit etti. İtfaiye ekiplerince açılan odada anne ve kızı yerde hareketsiz halde bulundu. Oda içerisinde duman tespit eden ekipler, yaptıkları incelemede beşiğin yandığını ve anne ve 3 yaşındaki kızının karbonmonoksit gazından etkilenerek hayatını kaybettiğini değerlendirerek çalışma başlattı.

Cenazeleri yakınlarına teslim edildi

Hayatını kaybeden 27 yaşındaki Seçil Kaymakçı ve 3 yaşındaki kızı Nilvara Kaymakçı'nın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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