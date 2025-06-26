Gaziantep'te Anız Yakan Şahsı Jandarma Suçüstü Yakaladı

Gaziantep'te Anız Yakan Şahsı Jandarma Suçüstü Yakaladı
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Gaziantep'te jandarma ekipleri, anız yakarken suçüstü yakaladıkları C.K. isimli şahsa 47 bin 320 TL idari para cezası uyguladı. İl Jandarma Komutanlığı, orman yangınlarını önlemek amacıyla devriye faaliyeti icra ediyordu.

Gaziantep'te anız yakarken jandarma ekiplerince suçüstü yakalanan şahsa 47 bin 320 TL idari para cezası uygulandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, anız yakılması ve orman yangınları olaylarını önlemek amacıyla önleyici kolluk devriye faaliyeti icra etti. Nurdağı ilçesi Kömürler Mahallesi'nde resmi ve sivil devriye ekipleri tarafından icra edilen faaliyet esnasında C.K. isimli şahsın 85 dönüm buğday anızını yaktığı tespit edildi.

Jandarma ekiplerince yakalanan şahsa toplam 47 bin 320 TL idari para cezası uygulandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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