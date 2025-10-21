Gaziantep'te Aniden Bastıran Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

Gaziantep'te etkisini gösteren sağanak ve dolu günlük yaşamı olumsuz etkilerken, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Gaziantep'te aniden bastıran sağanak ve dolu, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar, aniden başlayan yağışa hazırlıksız yakalandı. Özellikle merkez ilçelerde etkili olan yağmurla birlikte kısa süreli dolu yağışı da görüldü. Yağış sırasında sokakta bulunan vatandaşlar, korunmak için kapalı alanlara ve saçak altlarına sığındı.

Kent genelinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, trafikte de kısa süreli aksamalar yaşandı. - GAZİANTEP