Gaziantep'te Aniden Bastıran Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi
Gaziantep'te etkili olan sağanak ve dolu, günlük yaşamı olumsuz etkileyerek vatandaşları ve sürücüleri zor durumda bıraktı. Yağış nedeniyle sokaklarda su birikintileri oluştu ve trafikte aksamalar yaşandı.
Gaziantep'te etkisini gösteren sağanak ve dolu günlük yaşamı olumsuz etkilerken, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.
Gaziantep'te aniden bastıran sağanak ve dolu, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar, aniden başlayan yağışa hazırlıksız yakalandı. Özellikle merkez ilçelerde etkili olan yağmurla birlikte kısa süreli dolu yağışı da görüldü. Yağış sırasında sokakta bulunan vatandaşlar, korunmak için kapalı alanlara ve saçak altlarına sığındı.
Kent genelinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, trafikte de kısa süreli aksamalar yaşandı. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa