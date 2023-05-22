Gaziantep'te ambulans devrildi: 4 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te vakaya giden bir ambulans, kavşakta araçla çarpıştıktan sonra devrildi. Ambulansta bulunan 3 sağlık personelinin de aralarında bulunduğu toplam 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'te vakaya giden 112 ambulansı Güneş Mahallesi Ertuğrul Gazi kavşağında ticari bir araç ile çarpıştı. Kazanın ardından savrularak, devrilen ambulansta görevli 3 sağlık personeli, diğer araçta bulunan bir kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar, çevredeki vatandaşların yardımıyla devrilen ambulanstan çıkarıldı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen diğer ambulanslardaki sağlık görevlileri tarafından müdahalesi yapıldı.