Gaziantep'te ambulans devrildi: 4 yaralı
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Gaziantep'te ambulans devrildi: 4 yaralı Gaziantep'te vakaya giden bir ambulans, kavşakta araçla çarpıştıktan sonra devrildi.
Gaziantep'te ambulans devrildi: 4 yaralı
GAZİANTEP - Gaziantep'te vakaya giden bir ambulans, kavşakta araçla çarpıştıktan sonra devrildi. Ambulansta bulunan 3 sağlık personelinin de aralarında bulunduğu toplam 4 kişi yaralandı.
Gaziantep'te vakaya giden 112 ambulansı Güneş Mahallesi Ertuğrul Gazi kavşağında ticari bir araç ile çarpıştı. Kazanın ardından savrularak, devrilen ambulansta görevli 3 sağlık personeli, diğer araçta bulunan bir kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar, çevredeki vatandaşların yardımıyla devrilen ambulanstan çıkarıldı.
Yaralılar bölgeye sevk edilen diğer ambulanslardaki sağlık görevlileri tarafından müdahalesi yapıldı.