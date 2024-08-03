Gaziantep'te Alkollü Araç Kullanımına Yönelik Denetimlerde 35 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı
Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen alkollü araç kullanımı denetimlerinde 35 araç sürücüsüne toplam 225 bin 365 TL idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri geri alındı.
Gaziantep'te jandarma ekiplerinin alkollü araç kullanımını önlemeye yönelik denetimlerinden 35 araç sürücüsüne toplam 225 bin 365 TL idari para cezası uygulanarak tamamının sürücü belgesi geri alındı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, adli makamların koordinesiyle alkollü araç kullanımını önlemeye yönelik denetim ve yol kontrol faaliyeti icra etti. İl genelinde araç sürücülerine yönelik alkol denetimleri sonucunda 189 araç sürücüsü kontrol edildi.
Denetimler sonucunda 35 araç sürücüsüne toplam 225 bin 365 TL trafik idari para cezası uygulanarak tamamının sürücü belgesi geri alındı. - GAZİANTEP