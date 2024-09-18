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Gaziantep'te Alacak Meselesi Yüzünden Silahlı Kavga: 2 Yaralı

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Gaziantep'te, alacak verecek meselesi yüzünden yaşanan tartışmada enişte, kayınbiraderlerini silahla yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, saldırganın yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te bir şahıs, alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı 2 kayınbiraderini silahla yaraladı.

Olay, Şahinbey ilçesi Narlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdullah K. (40) ile kayınbiraderleri Metin ve Hıdır K. arasında alacak verecek meselesi yüzünden 27 ANS 700 plakalı araç içerisinde tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Enişte kayınbiraderlere ateş etti

Kavga sırasında madde bağımlısı olduğu öne sürülen enişte Abdullah K.'nin ateşlediği silahtan çıkan kurşunlar kayınbiraderleri Metin ve Hıdır K.'ya isabet etti. Yaralı kardeşler, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kardeşlerden Metin K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Saldırganın kaçtığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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