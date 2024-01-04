Gaziantep'te Akrobatik Hareket Yapan Sürücüye 18 Bin 500 TL Cezası

Gaziantep'te yoğun trafiğin olduğu caddede motosikletin önünü kaldırarak akrobatik hareketler yapan ve o anları sosyal medyada paylaşan sürücüye 6 ayrı ihlalden 18 bin 500 lira idari para cezası uygulandı. Sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya ihbarıyla yoğun trafiğin olduğu caddede akrobatik hareketler yaparak motosikletin önünü kaldıran E.Ç. isimli şahsı tespit etti. Yakalanan şahsın 100 ceza puanını doldurduğu aday sürücü belgesinin iptal edildiği belirlendi.

Trafiği tehlikeye atan sürücüye 6 ihlalden 18 bin 500 lira ceza

Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL, farklı okunmasını sağlayacak şekilde plaka üzerinde değişiklik yapmaktan 2 bin 647 TL, trafikte belirtilen diğer yasaklara uymamaktan 690 TL, saygısızca araç kullanmaktan 690 TL, muayenesiz araç kullanmaktan bin 506 TL ve sigortasız araç kullanmaktan 690 TL olmak üzere 6 ayrı ihlalden toplam 18 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

Gözaltına alınan sürücü hakkında kamu güvenliğini tehlikeye düşürme suçundan yasal işlem başlatıldı. Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise, "Şehrimizde trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde seyrederek görüntülerini sosyal medyada paylaşan şahıs, Emniyetimizin titiz çalışması sonucu yakalanarak 18 bin 500 TL para cezası uygulanmış ve hakkında adli süreç başlatılmıştır. Emniyet personelimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP