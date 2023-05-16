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Gaziantep'te akrabalar hakkında silahlı kavga: 6 yaralı

Gaziantep'te akrabalar hakkında silahlı kavga: 6 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep'te iki akraba aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Gaziantep'te iki akraba aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 6 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Beydilli mahallesinde 66066 sokakta bulunan iki akraba aile arasında iddiaya göre çocuk yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya döndü. Kavgada her iki aileden 6 kişi yaralanırken yaralılar olay yerine çağırılan 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis olayın yaşandığı mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Şahinbey 3. Sayfa Haberler

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