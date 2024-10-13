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Gaziantep'te Aile Katliamı: 6 Kişilik Aile Yan Yana Defnedildi

Gaziantep'te Aile Katliamı: 6 Kişilik Aile Yan Yana Defnedildi
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Gaziantep'te bir baba, annesi ve dört çocuğu, aile katliamı sonucu hayatını kaybettikten sonra cenaze namazının ardından yan yana defnedildi. Aile mezarlığında duygu dolu anlar yaşandı.

Gaziantep'teki aile katliamında hayatını kaybeden baba, anne ve 4 çocuk, kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında yan yana defnedildi. Yok olan aileden geriye ise birlikte ve ayrı ayrı çekildikleri fotoğraf kareleri kaldı.

Olay, Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bipolar bozukluğu olan ve psikolojik sorunları bulunan berber Ahmet Demir, bilinmeyen bir nedenle cinnet getirdi. Demir, daha sonrasında ise eşi Emine Demir (30) ile çocukları Azra Demir (5), Yusuf Eymen Demir (4), Medine Demir (11) ve Edanur Demir (6) silahla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

6 kişilik aile aynı mezarlıkta yan yana defnedildi

Feci olayda intihar eden baba Ahmet Demir ve öldürdüğü eşi Emine ile çocukları Azra, Yusuf Eymen, Medine ve Edanur Demir'in cenazeleri Yeşilkent Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Hayatını kaybeden ailenin yan yana defnedildiği 6 kişilik aile mezarlığında göz yaşları sel oldu, o anlar yürek burktu. Yok olan aileden geriye ise birlikte ve ayrı ayrı çekildikleri fotoğraf kareleri kaldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

gaziantep 3-sayfa Yaşam Baba Suç

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