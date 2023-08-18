Gaziantep'te aile içi bıçaklı kavga: 2'si kadın 3 yaralı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde aile içi bıçaklı kavgada 2'si kadın 3 kişi yaralandı.

Kolejtepe Mahallesi Şehit Uğur Bilmez Sokak'ta aile içi tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenden çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada İsmail A., Hamide P. ile Ayşegül A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olaya karışan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP