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Gaziantep'te Ağ ile Avlanma Yasaklarına Uymayan İki Kişi Yakalandı

Gaziantep'te Ağ ile Avlanma Yasaklarına Uymayan İki Kişi Yakalandı
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Gaziantep'te, Jandarma Asayiş Bot Timleri tarafından Fırat Nehri'nde ağ ile balık avlayan iki şahıs suçüstü yakalandı. Ele geçirilen 800 metre ağ ile birlikte, şahıslar hakkında idari işlem başlatıldı.

Gaziantep'te ağ ile avlanma yasağına uymayan 2 şahıs, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Timleri, Yavuzeli ilçesinde bulunan Fırat Nehri üzerinde önleyici kolluk devriyesi icra etti. Devriye esnasında nehir üzerinde yasak olmasına rağmen ağ atarak balık avladığı tespit edilen A.Ö. ve M.Ö. isimli şahıslar suçüstü yakalandı. Yakalanan şahılara ait olduğu tespit edilen 800 metre ağ ele geçirildi.

A.Ö. ve M.Ö. isimli şahıslar hakkında av yasağına uymamaları sebebiyle idari işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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