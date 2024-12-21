Gaziantep'te Ağ ile Avlanan İki Şahıs Yakalandı

Gaziantep'te ağ ile avlanma yasağına uymayan 2 şüpheli şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Timleri, Yavuzeli ilçesinde bulunan Fırat Nehri üzerinde önleyici kolluk devriyesi icra etti. Devriye esnasında nehir üzerine 2 bin 100 metre ağ atarak balık avladığı tespit edilen M.A.K. ve İ.H.Ç. isimli 2 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında ağ ile avlanma yasağına uymaması nedeniyle yasal işlem başlatıldı.

Olay sırasında kullanılan ağa ise el konuldu. - GAZİANTEP