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Gaziantep'te Ağ ile Avlanan 9 Kişi Suçüstü Yakalandı

Gaziantep'te Ağ ile Avlanan 9 Kişi Suçüstü Yakalandı
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Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan devriye sırasında ağ ile avlanma yasağına uymayan 9 şahıs suçüstü yakalandı. Ele geçirilen 800 kilogram balık ve diğer malzemelere el konuldu.

Gaziantep'te ağ ile avlanma yasağına uymayan 9 şahıs, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ekipleri, Oğuzeli ve Nizip ilçelerinde bulunan Doğanpınar ve Birecik barajları mevkide önleyici kolluk devriyesi icra etti. İcra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında ağ ile avlanma yasağına uymayan O.K., M.K., Z.G, S.Y., İ.A.Ö., H.T., T.Y., M.İ.Y., ve M.A isimli 9 şahıs suçüstü yakalandı. Yapılan aramalarda 800 kilogram balık, bin 500 metre ağ, 12 adet balık kafesi ve 4 adet şişme bot ele geçirildi.

Şüpheli 9 şahıs hakkında idari işlem başlatılırken ele geçirilen malzemeler Gaziantep Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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