Gaziantep'te acemi kasaplar hastanelerin yolunu tuttu

GAZİANTEP - Gaziantep'te Kurban Bayramı'nın ilk gününde gelenek bozulmazken, kurban yerine yanlışlıkla kendisini kesen acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu.

Gaziantep'te kurban kesimi esnasında vücutlarının çeşitli bölgelerini yaralayan vatandaşlar hastanelere koştu. Kent merkezi, ilçeler, beldeler ve köylerde kurbanlık hayvanlarını kendi başına kesmeye çalışan veya kesime yardım eden vatandaşlar, kesici aletler veya hayvanın darbeleri sonucu yaralandı. Özellikle el, ayak ve bacak bölgelerinden bıçakla yaralanan acemi kasaplar, Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne ve diğer çeşitli hastanelere akın etti.