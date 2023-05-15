Gaziantep'te 81 adet ruhsatsız silah ele geçirildi

Gaziantep'te polisin yaptığı asayiş uygulamalarında 81 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken bin 253 şüpheliden 177'si tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8-14 Mayıs tarihleri arasında asayiş suçlarıyla ilgili uygulama yaptı. Yapılan uygulamalarda 46 adet ruhsatsız tabanca, 24 adet tüfek, 11 adet kurusıkı tabanca ve 326 adet fişek ele geçirilirken 93 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı. Operasyon sonucunda belirtilen olaylara karıştığı tespit edilen bin 253 şüpheliden 117'si sevk edildiği adli mercilerce tutuklanırken bin 136 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Öte yandan, çeşitli suçlardan aranan 289 şüphelinin daha yakalanarak adli mercilere sevk edildiği öğrenildi. - GAZİANTEP