Gaziantep'te 800 Kilogram Zeytin Hırsızlığına Üç Gözaltı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir vatandaşın aracından yaklaşık 800 kilogram zeytin çalınması olayını gerçekleştirdiği belirlenen 3 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Nizip ilçesinde meydan gelen zeytin hırsızlığı olayı ile ilgili çalışma yapıldı. JASAT ve asayiş timlerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda vatandaşın aracından yaklaşık 800 kilogram zeytin çalınması olayı ile ilgili 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - GAZİANTEP