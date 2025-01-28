Gaziantep'te 800 bin TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu 800 bin TL değerinde kaçak malzeme ele geçirilirken 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde son bir hafta içerisinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çok sayıda çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde Şehitkamil ilçesinde kaçakçılık yaptığı tespit edilen A.S. ve O.B. isimli şüpheli şahıslara ait ikametlerde ve araçlarda arama yapıldı. Aramalar neticesinde piyasa değeri 800 bin TL olan 2 ton 400 kilo nargile kömürü, 314 kilo nargile tütünü, 270 kilo kaçak çay, 42 bin 400 adet boş makaron ve bin 754 adet ambalaj ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP