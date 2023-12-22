Gaziantep'te 8 İş Yerinde Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te 8 farklı iş yerinde meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli yakalandı. Sevk edildiği adli mercilerce tutuklanan şahsın hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 farklı iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli şahsın hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli tutuklandı. - GAZİANTEP