Gaziantep'te 8 Göçmen Kaçakçısı Yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, son bir haftada yaptığı operasyonlarda 8 göçmen kaçakçılığı organizatörünü suçüstü yakaladı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kalkan operasyonları kapsamında, yasadışı yollardan Türkiye'ye giren düzensiz göçmenleri farklı illere taşıyan 8 kişi, Nizip ve Karkamış ilçelerinde yol kontrol devriyesinde durduruldu. Yapılan kontrollerde, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüpheliler gözaltına alındı.

Gözaltına alınan M.E., M.E.M., A.Y., M.Ç., A.H., M.E., M.Ş., M.S. isimli şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda kullanılan araçlara da el konuldu. - GAZİANTEP