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Gaziantep'te 8 ayrı otodan hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı

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Gaziantep'te 8 ayrı otodan hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansı Gaziantep'te 8 farklı otodan hırsızlık olayını gerçekleştiren ve hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıyan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te 8 ayrı otodan hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı

Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansı

GAZİANTEP - Gaziantep'te 8 farklı otodan hırsızlık olayını gerçekleştiren ve hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıyan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı zamanlarda meydana gelen otodan hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 8 farklı otodan hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda 8 adet oto teybi ile 3 adet akü ele geçirildi.

Hırsızlık anları güvenlik kameralarına da yansıyan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Gaziantep'te 8 ayrı otodan hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI - 3.Sayfa
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