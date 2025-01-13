Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı

Erdoğan, merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı
Erdoğan evlenmeyi düşünen gençlerin önüne konan istek listelerine ateş püskürdü

Sosyal medyaya düşen liste Erdoğan'ı küplere bindirdi
CHP, Rıza Akpolat'ın gözaltına alınması sonrasında Beşiktaş'ta toplanıyor

Saat verildi! CHP gözaltı kararı sonrası harekete geçiyor
Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan operasyonda bakan yardımcısının kardeşi de gözaltına alındı

Bakan yardımcısının kardeşi gözaltında

Gaziantep'te 8 ayrı otodan hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı

Gaziantep'te 8 ayrı otodan hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te 8 farklı otodan hırsızlık olayını gerçekleştiren ve hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıyan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te 8 farklı otodan hırsızlık olayını gerçekleştiren ve hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıyan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı zamanlarda meydana gelen otodan hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 8 farklı otodan hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda 8 adet oto teybi ile 3 adet akü ele geçirildi.

Hırsızlık anları güvenlik kameralarına da yansıyan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Süper Lig'in köklü takımına 2 dönem transfer yasağı
img

MİT hain saldırının failini yakaladı
img

Tüm hekimlere yeni yetki verildi
Bomba iddia: İstifa eden 2 vekile rozetlerini bizzat Erdoğan takacak

AK Parti'den 2 bomba transfer! Rozetlerini bizzat Erdoğan takacak
Yenidoğan Çetesi davasında yapılan itiraz nedeniyle duruşma ertelendi

Türkiye'nin takip ettiği davaya damga vuran itiraz! Duruşma ertelendi
Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor

Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor!
Karısını başka adamla yakaladı, intikam metodu olayı gölgede bıraktı

Karısını başka adamla yakaladı, intikam metodu olayı gölgede bıraktı
Bakan Işıkhan: 38 yaşında emekli olan 1200 kişi var, bunu açıklamak çok zor

"Bunu nasıl izah edeceğiz, açıklamak çok zor"
ABD'de yangın felaketiyle başa çıkılamıyor! Beklenen rüzgar endişeleri artırdı

ABD'yi korkudan titreten tahmin! Hesaplar altüst oldu

Son Dakika Haberleri

Yemekteyiz Atakan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Atakan Bey kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Harun kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Harun Bey kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Hayriye kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hayriye Aygün kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Sevda kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sevda Hanım kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Suzan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Suzan Koç kaç yaşında, nereli? 14 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Kova, Yengeç, İkizler, Aslan burcu yorumu! 14 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Evlilik kredisi başvuru şartları nelerdir? Yeni evlenenlere verilecek kredi ne kadar, kaç TL? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 13 Ocak altın fiyatları yükseldi mi? Aile Yılı müjdeleri nelerdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan neler açıkladı? Yenidoğan Çetesi duruşmasında neler oldu? Yenidoğan Çetesi duruşmasında son durum nedir? 150 bin TL evlilik kredisi kimler alabilir? (e-Devlet) Yeni evlenenlere 150 bin TL evlilik kredisi nereden başvurulur?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.