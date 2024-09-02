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Gaziantep'te 710 bin TL'lik kaçak malzeme ele geçirildi

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Gaziantep'te 710 bin TL'lik kaçak malzeme ele geçirildi.

Gaziantep'te 710 bin TL'lik kaçak malzeme ele geçirildi. 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, Şehitkamil ilçesinde kaçakçılık yaptığı tespit edilen 3 şüpheli şahsa ait iş yeri ve ikametlerinde adli arama yapıldı. Aramalarda piyasa değeri 710 Bin TL olan, kaçak malzeme ele geçirilirken 3 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılık Operasyon gaziantep Güvenlik 3-sayfa Suç

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