Gaziantep'te 710 bin TL'lik kaçak malzeme ele geçirildi. 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, Şehitkamil ilçesinde kaçakçılık yaptığı tespit edilen 3 şüpheli şahsa ait iş yeri ve ikametlerinde adli arama yapıldı. Aramalarda piyasa değeri 710 Bin TL olan, kaçak malzeme ele geçirilirken 3 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi. - GAZİANTEP