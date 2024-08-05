Gaziantep'te 700 Bin TL Değerinde Gümrük Kaçağı Ele Geçirildi

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin 2 iş yerine operasyonu sonucunda piyasa değeri 700 bin TL olan gümrük kaçağı cep telefonu, tıraş makinesi, akıllı saat ve aksesuar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerinde 2 adrese operasyon düzenledi. B.Ö. ve M.Y. isimli iki farklı şahsa ait işyeri ve araçlarda yapılan aramalarda piyasa değeri toplam 700 bin TL olan gümrük kaçağı 50 adet akıllı telefon, 95 adet tıraş makinesi, 85 adet akıllı saat ve 650 adet elektronik aksesuar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP