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Gaziantep'te 70 yaşındaki adam karısını tüfekle öldürdü

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Gaziantep'in Araban ilçesinde 70 yaşındaki bir adam, 68 yaşındaki karısını tüfekle vurarak öldürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde 70 yaşındaki bir adam, 68 yaşındaki karısını tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Araban ilçesi kırsal Dağdancık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 70 yaşındaki M.E. Mercandağı, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı karısı Fatma Mercandağı'na (68) köy taziye evi yakınında tüfekle ateş etti. Yaşlı kadın ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Fatma Mercandağı'nı ilk müdahalenin ardından ambulansla Araban Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Mercandağı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kadının cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Katil zanlısı M.E. Mercandağı jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep Araban Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

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