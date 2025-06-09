Gaziantep'te 7 Katlı Binada Yangın Çıktı

Gaziantep'te 7 Katlı Binada Yangın Çıktı
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Gaziantep'te 7 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, büyük korku ve paniğe neden oldu ancak ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te 7 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı. Kısa sürede büyüyüp çatıyı saran ve paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İddiaya göre, Şahinbey ilçesi İbni Sina Mahallesi'nde 7 katlı bir binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm çatıyı sardı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye hekim sevk edildi.

Çatıyı alev topuna çeviren yangını itfaiye söndürdü

Kısa sürede çatıyı alev topuna çeviren yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Yangın büyük korku ve paniğe neden oldu

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, büyük korku ve paniğe neden olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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