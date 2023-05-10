- Gaziantep'te 7 günde yapılan terör operasyonlarında 22 kişi yakalandı Gaziantep'te FETÖ/PD, DEAŞ ve PKK/KCK silahlı terör örgütlerine yönelik 7 günde yapılan operasyonlarında 22 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

- Gaziantep'te 7 günde yapılan terör operasyonlarında 22 kişi yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te FETÖ/PD, DEAŞ ve PKK/KCK silahlı terör örgütlerine yönelik 7 günde yapılan operasyonlarında 22 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 03.05.2023-09.05.2023 tarihleri arasında FETÖ/PDY, DEAŞ ve Pkk/KCK silahlı terör örgütlerine yönelik yapıl operasyonlarda toplam 22 kişiyi gözaltına altı.

FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 15 kişiden 3'ü tutuklanarak, cezaevine gönderilirken, 5 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonlarda 7 kişi de serbest bırakıldı. DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda ise gözaltına alınan 1 kişi, işlemlerinin ardından suç işlediği ile sevk edildi. PKK/KCK operasyonlarında ise yakalanan 6 kişiden 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilirken, 3 kişi de serbest bırakıldı.

Operasyonlarda, şahısların ikametlerinde arama yapan ekipler, silah, tüfek, mermi ve dijital metaryal ele geçirdi.