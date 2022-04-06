Gaziantep'te 7 aracın lastiğini patlatanların 3 çocuk olduğu ortaya çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te 7 aracın lastiğini patlatanların 3 çocuk olduğu ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Gaziantep'te 7 aracın lastiğini patlatanların 3 çocuk olduğu ortaya çıktı

Gaziantep'te 7 aracın lastiklerinin bıçakla patlatılması olayına ilişkin çalışma başlatan polis, lastikleri 3 çocuğun patlattığını tespit etti.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te 7 aracın lastiklerinin bıçakla patlatılması olayına ilişkin çalışma başlatan polis, lastikleri 3 çocuğun patlattığını tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 2 gün önce 7 aracın lastiklerinin aynı anda patlatılmasına ilişkin çalışma başlattı. Lastikleri patlatan şahısları tespit etmek için bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, lastikleri 3 çocuğun patlattığını tespit etti. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'yla koordineli çalışan polis, suça sürüklenen 3 çocuk hakkında yasal işlem başlattı. - GAZİANTEP

Gaziantep'te 7 aracın lastiğini patlatanların 3 çocuk olduğu ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, Polis, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title