Gaziantep'te 69 ateşli silah ele geçirildi, 94 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te yapılan huzur-güven uygulamasında 69 ateşli silah ele geçirilirken yakalanan 917 şüpheli şahıstan 94'ü tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24-30 Nisan tarihleri arasında meydana gelen asayiş suçları ile ilgili huzur-güven uygulaması yaptı. Yapılan uygulamada 31 adet ruhsatsız tabanca, 23 adet ruhsatsız tüfek, 15 adet kurusıkı tabanca, 305 adet fişek ele geçirilirken 89 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı.

Operasyon sonucunda, belirlenen olaylara karıştıkları tespit edilen 917 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıslardan 94'ü sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanırken 823 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Öte yandan, çeşitli suçlardan aranan 296 şüphelinin daha yakalanarak adli mercilere sevk edildiği öğrenildi. - GAZİANTEP