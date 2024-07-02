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Gaziantep'te 638 Kişi Tutuklandı

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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından haziran ayı boyunca yapılan operasyonlarda 638 kişi tutuklandı. Asayiş, narkotik ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından haziran ayı boyunca yapılan operasyonlarda 638 kişi tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri son bir ay içinde asayiş, narkotik, ve kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 637 kişi tutuklandı. Asayiş Suçları ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda, 109 adet ruhsatsız tabanca, 86 adet ruhsatsız tüfek, 76 adet kurusıkı tabanca, 2 bin 53 adet fişek ele geçirildi. 919 Faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı. Belirtilen olaylara karıştıkları tespit edilerek yakalanan 2 bin 296 şüpheliden 501'i sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda 137 tutuklama

Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda, 62 kilo 63 gram esrar, 4 kilo 381 gram metamfetamin, 2 kilo 295 gram sentetik kannabinoid, 4 bin 361 adet uyuşturucu hap, 745 adet kök kenevir, 321 gram eroin, 55 gram kokain, 28 adet hassas terazi, 7 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet tüfek ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında bin 430 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken 137 şüpheli tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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