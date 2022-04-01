Gaziantep'te 620 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haberler

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Gaziantep'te 620 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gaziantep'te 620 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep'te bir araca yapılan operasyonda 620 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te bir araca yapılan operasyonda 620 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil ilçesinde bir araca operasyon yaptı. Yapılan aramalarda 620 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak akaryakıt ile ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Akaryakıt, Gaziantep, 3. Sayfa, Haberler

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