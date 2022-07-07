Gaziantep'te 61 şahsa kaçakçılıktan işlem yapıldı - Haberler

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Gaziantep'te 61 şahsa kaçakçılıktan işlem yapıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Gaziantep'te 61 şahsa kaçakçılıktan işlem yapıldı

Gaziantep'te son bir hafta içerisinde yapılan kaçakçılık operasyonlarında çok miktarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken 61 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Gaziantep'te son bir hafta içerisinde yapılan kaçakçılık operasyonlarında çok miktarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken 61 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında çok sayıda kaçakçılık operasyonu yaptı. Çeşitli adreslere yönelik yapılan operasyonlar sırasındaki aramalarda 234 bin 400 adet boş makaron, 45 bin 200 adet dolu makaron, 41 bin 48 adet gümrük kaçağı sigara, 3 bin 336 adet tarihi eser, 90 litre etil alkol, 30 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet tüfek, 32 adet şarjör ve 628 adet fişek ele geçirildi. Operasyonlar sonrasında 61 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 61 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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