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Gaziantep'te 61 sağlık personeli yemekten sonra rahatsızlandı

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Gaziantep'te bulunan Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mücahitler Ek Binası ve Yavuzeli Devlet Hastanesi'nde görevli 61 sağlık personeli, yedikleri akşam yemeğinden sonra mide bulantısı, kusma, yüksek ateş ve ishal şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Gıda zehirlenmesi teşhisi konulan personeller tedavi altına alındı. Yemekleri hazırlayan şirket ise inceleme altına alındı.

Gaziantep'te bazı hastanelerde görev yapan 61 sağlık personeli yedikleri yemekten sonra rahatsızlanınca bulundukları hastanelerde tedavi altına alındı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Mücahitler Mahallesi'nde bulunan Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mücahitler Ek Binası'nda ve Yavuzeli Devlet Hastanesinde görevli 61 sağlık personeli, akşam yemeğini yedikten sonra rahatsızlandı. Personellerde mide bulantısı, kusma, yüksek ateş ve ishal şikayetleri baş gösterince personeller bulundukları hastanelere başvurdu. Doktorların gıda zehirlenmesi teşhisi koyduğu sağlık personelleri Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mücahitler Ek Binası'nda ve Yavuzeli Hastanesinde tedavi altına alındı.

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin, yaptığı açıklamada sağlık personellerinin tedavilerinin devam ettiğini ve durumu ağır olan kimsenin bulunmadığını ve yemekleri yapan şirkete ise Gaziantep Tarım İl Müdürlüğü ve Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Halk Sağlığı tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

"61 civarında sağlık çalışanımız etkilendi"

Sağlık personellerinin gıda zehirlenmesi ile ilgili konuşan ve son durumları hakkında bilgi veren Gaziantep İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin, "Bugün akşam yemeğinde aynı noktadan hizmet alımı yapılmış olan yemekten yiyen 61 civarında kişinin besin zehirlenmesiyle hastanemize müracaat ettiğini gördük. Gelen vakaların büyük kısmı Ersin Arslan Hastanemizin acil biriminde müdahale edildi. Geriye kalanların bir kısmı da Yavuzeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Toplam 61 civarında sağlık çalışanımız etkilendi. Sağlık çalışanlarımızın tedavileri yapıldı. Hastanelerimizin acil birimleri rahat. Kapatılan herhangi bir acil birimi yok. Tedaviler devam ediyor. Serumları tedavileri veriliyor. Durumu ağır olan hastamız da yok. Durum kontrol altında. Yemeğin yapıldığı yerle ilgili hem Tarım İl Müdürlüğü ekipleri hem Halk Sağlığı ekiplerimiz numune alımı işlemlerine başladılar. Onunla ilgili çalışmalar da ayrıca yürütülüyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep Olay 3.Sayfa Haberler

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