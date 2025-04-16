Gaziantep'te 600 Bin TL'lik Hırsızlık: 6 Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep'te bir depodan 600 bin TL değerinde elektrik kablosu ve muhtelif inşaat malzemeleri çaldığı tespit edilen 6 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir depoda meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 600 bin TL değerinde elektrik kablosu ve muhtelif inşaat malzemeleri çaldığı tespit edilen 6 şüpheli, çalıntı malzemelerle birlikte yakalandı. Çalınan malzemeler mağdurlara teslim edilirken İ.Y., N.K., D.Y., İ.K., İ. K. ve A.S. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı. - GAZİANTEP