Gaziantep'te 570 bin lira değerin kaçak cep telefonu ele geçirildi: 1 gözaltı

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 570 bin TL olan 52 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 570 bin TL olan 52 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, adli makamların koordinesiyle kaçakçılık olaylarıyla mücadeleye yönelik Şehitkamil ilçesinde bir şahsın ikametine operasyon yaptı. Operasyon ile baskın yapılan adresteki aramalarda piyasa değeri yaklaşık 570 bin TL olan 52 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP