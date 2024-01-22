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Gaziantep'te 554 gr metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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Gaziantep'te polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 şüpheli üzerinde 554 gr metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet fişek ve 1 adet şarjör bulundu. Şüpheliler gözaltına alındı.

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından 2 şüpheli üzerinde yapılan aramada 554 gr metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet fişek ve 1 adet şarjör ele geçirildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 21 Ocak 2024 tarihinde 2 şüphelinin üzerinde yapılan aramada 554 gr metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet fişek ve 1 adet şarjör ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep Güvenlik Uyuşturucu Gözaltı Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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