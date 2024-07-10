Gaziantep'te Parklarda Yapılan Denetimlerde 547 Araça 1 Milyon 403 Bin 214 TL Para Cezası Uygulandı

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından parklarda yapılan denetimlerde 547 araca 1 milyon 403 bin 214 TL para cezası uygulandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde 8- 9 Temmuz tarihlerinde parklarda denetim yaptı.

Yapılan denetimlerde, 547 araca 1 milyon 403 bin 214 TL para cezası uygulandı. - GAZİANTEP