Gaziantep'te 529 araca 230 bin 644 TL ceza

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından hatalı park yaptığı tespit edilen 529 araca 230 bin 644 TL cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, hatalı park eden araçlara yönelik denetim yaptı. Denetim çerçevesinde kentte park edilmesi yasak olan bölgelere park yapan 529 araca işlem yapılarak 230 bin 644 TL cezai işlem uygulandı.

Kentte benzer denetimlerin devam edeceği öğrenildi. - GAZİANTEP