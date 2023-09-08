Gaziantep'te 51 kilo skunk ele geçirildi

Gaziantep'te narkotik ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 51 kilo skunk ele geçirildi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, 51 kilogram skunk bulundu. Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.