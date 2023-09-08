Gaziantep'te 51 kilo skunk ele geçirildi
Gaziantep'te narkotik ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 51 kilo skunk ele geçirildi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, 51 kilogram skunk bulundu. Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Gaziantep'te 51 kilo skunk ele geçirildi
GAZİANTEP - Gaziantep'te narkotik ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 51 kilo skunk ele geçirildi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, 51 kilogram skunk ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa