Gaziantep'te 51 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Gaziantep'te Narkotik ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 51 kilo Skunk ele geçirildi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, 51 kg Skunk ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.