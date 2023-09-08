Gaziantep'te 51 Kilo Skunk Ele Geçirildi
Gaziantep'te Narkotik ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 51 kilo Skunk ele geçirildi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, 51 kg Skunk ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Gaziantep'te Narkotik ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 51 kilo Skunk ele geçirildi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, 51 kg Skunk ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa