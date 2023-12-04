Gaziantep'te 507 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Gaziantep'te Kasım ayı boyunca Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 507 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ekipler, şehir içi ve şehirlerarası yollarda yaptıkları denetimlerde, araçlarda ve evlerde gizlenmiş halde çok miktarda uyuşturucu buldu. Operasyonlarda; 238 kilo 835 gram metamfetamin, 116 kilo 163 gram esrar, 108 kilo 996 gram sentetik kannabinoid, 26 kilo 385 gram eroin, 17 bin 201 adet uyuşturucu hap, 26 adet hassas terazi ve 17 kök kenevir bitkisi uyuşturucu madde ve malzeme ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 2 bin 224 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı, 194'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP