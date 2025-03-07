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Gaziantep'te 500 Bin TL Değerinde Kokain Ele Geçirildi, 1 Şahıs Tutuklandı

Gaziantep'te 500 Bin TL Değerinde Kokain Ele Geçirildi, 1 Şahıs Tutuklandı
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Gaziantep'te jandarma ekiplerinin yaptığı kontrollerde, bir araçta 500 bin TL değerinde 150 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı, birisi tutuklandı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin durdurduğu şüpheli araçta 500 bin TL değerinde kokain ele geçirilirken olayla ilgili yakalanan 2 şahıstan 1'i tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Çalışma çerçevesinde, Nurdağı ilçesi otoyol üzerinde icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında şüpheli bir araç durduruldu. Durdurulan araçta yapılan arama sonucunda araca gizlenmiş vaziyette piyasa değeri 500 bin TL olan toplam 150 gram kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan M.M.K. ve Ü.B. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden Ü.B. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken M.M.K. isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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