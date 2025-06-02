Gaziantep'te 5 kişinin öldüğü feci kaza kamerada

Gaziantep'te 5 kişinin öldüğü feci kaza kamerada
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Gaziantep'te araçların kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği kaza anlarına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Gaziantep'te araçların kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği kaza anlarına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, karşı şeritten hızla gelen otomobilin, şeridinde ilerleyen hafif ticari araca çarpma anları saniye saniye yer aldı.

Kaza, gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Bahattin Nakipoğlu Caddesi Asri Mezarlık kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Yunus Emre Kuvrağ yönetimindeki 27 AYH 25 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçerek Ahmet Kestanlıoğlu idaresindeki 27 BBB 183 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı.

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Feci kazada 27 AYH 25 plakalı araçtaki sürücü Yunus Emre Kuvrağ ile yanındaki İsmail Volkan Deler, 27 BBB 183 plakalı araçta bulunan 112 Acil Sağlık personeli olduğu öğrenilen Gülüstan Kestanlıoğlu ile çocukları Eylül (6) ve Atlas Mete (1) hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan ve 112 Acil Sağlık personeli olduğu öğrenilen Ahmet Kestanlıoğlu ile annesi Naile Kestanlıoğlu ise yaralandı. Kestanlıoğlu ailesini darmadağın eden kazada yaralanan Ahmet Kestanlıoğlu ile annesi Naile Kestanlıoğlu'nun durumlarının da ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza anları saniye saniye kamerada

5 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza anlarına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, karşı şeritten hızla gelen otomobilin, şeridinde ilerleyen hafif ticari araca çarpma anları saniye saniye yer aldı. Görüntülerde çarpmanın şiddetiyle ortalığın savaş alanına dönmesi ise dikkat çekti. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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